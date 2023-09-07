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Воинский учет для женщин с 1 октября: в ВСУ объяснили, зачем это нужно

Фото: в ВСУ объяснили, зачем женщинам-медикам становиться на воинский учет (facebook com NATO)
Автор: Наталья Юрченко

Женщины, имеющие медицинское образование, должны с 1 октября встать на воинский учет в территориальных центрах комплектования. Это необходимо, чтобы проверить мобилизационный ресурс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

Он отметил, что женщины-медики с октября должны прийти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и встать на учет. Однако это не значит, что женщины мобилизуют и отправят на фронт.

"Женщины будут проходить медицинский осмотр. Будет устанавливаться их степень пригодности к военной службе. Такая процедура нужна, чтобы уточнить, какой есть в Украине мобилизационный ресурс медицинских работников", - объяснил Фитьо.

По его словам, сейчас медицинский персонал Вооруженных сил Украины в достаточном количестве.

Воинский учет женщин

В октябре 2022 года Верховная рада приняла закон о добровольном воинском учете женщин. Украинки с медицинским образованием должны обязательно встать на учет военнообязанных, для других профессий это будет добровольно.

При этом в Раде подчеркивают, что пока не планируют расширять список специальностей для женщин для обязательной постановки на воинский учет.

Будут ли мобилизовать женщин

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр объясняла, что в Украине сейчас не проводится мобилизация женщин. Гражданки могут присоединиться к армии по собственному желанию.

По ее словам, к 2026 году воинский учет для женщин будет добровольным.

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