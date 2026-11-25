Українські підприємства, установи та організації зобов'язані щороку звіряти списки персонального військового обліку військовозобов'язаних із даними ТЦК. Для частини працівників таку процедуру необхідно завершити не пізніше 1 грудня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Полтавського обласного ТЦК та СП.
Терміни подання даних залежать від того, де саме працівники перебувають на військовому обліку:
За місцем розташування підприємства: звіряння з відповідним ТЦК та СП проводиться за затвердженим графіком. Якщо підприємство не включене до графіка, строки необхідно самостійно погодити з ТЦК. У військкоматі наголошують, що відсутність у графіку не звільняє роботодавця від обов'язку провести щорічне звіряння.
В інших ТЦК та СП (не за місцем розташування компанії): дані таких працівників потрібно звірити з відповідними центрами комплектування не пізніше 1 грудня 2026 року. Наприклад, якщо компанія працює в Полтаві, а її співробітники стоять на обліку в Миргороді, Кременчуці чи Харкові, роботодавець має окремо провести звіряння з кожним із цих ТЦК, підготувавши для них відповідні витяги зі списків.
Під час підготовки документів відповідальні особи підприємства мають проконтролювати такі пункти:
У ТЦК нагадали, що персональному військовому обліку підлягають також заброньовані працівники, особи з відстрочками та сумісники.
Результати звіряння мають бути документально підтверджені, а всі виявлені неточності усунуті.