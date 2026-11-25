Які строки діють для роботодавців

Терміни подання даних залежать від того, де саме працівники перебувають на військовому обліку:

За місцем розташування підприємства: звіряння з відповідним ТЦК та СП проводиться за затвердженим графіком. Якщо підприємство не включене до графіка, строки необхідно самостійно погодити з ТЦК. У військкоматі наголошують, що відсутність у графіку не звільняє роботодавця від обов'язку провести щорічне звіряння.

В інших ТЦК та СП (не за місцем розташування компанії): дані таких працівників потрібно звірити з відповідними центрами комплектування не пізніше 1 грудня 2026 року. Наприклад, якщо компанія працює в Полтаві, а її співробітники стоять на обліку в Миргороді, Кременчуці чи Харкові, роботодавець має окремо провести звіряння з кожним із цих ТЦК, підготувавши для них відповідні витяги зі списків.

Що саме потрібно перевірити у списках

Під час підготовки документів відповідальні особи підприємства мають проконтролювати такі пункти:

чи всіх працівників, які підлягають військовому обліку, внесено до списків;

актуальність персональних даних, військових звань, військово-облікових спеціальностей (ВОС) та відомостей про місце перебування на обліку;

інформацію про бронювання та відстрочки, зокрема строки їхньої дії;

своєчасність внесення змін щодо прийняття на роботу та звільнення працівників;

чи усунено розбіжності, виявлені під час попередніх звірянь.

У ТЦК нагадали, що персональному військовому обліку підлягають також заброньовані працівники, особи з відстрочками та сумісники.

Результати звіряння мають бути документально підтверджені, а всі виявлені неточності усунуті.