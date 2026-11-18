Минулого місяця головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий видав наказ щодо організації роботи ТЦК та СП і окремо посилив контроль за ВЛК. У Раді вже є дані про практичні результати цих рішень.

Про це народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив в інтерв'ю РБК-Україна .

Як пояснив нардеп, вже фіксуються певні зміни в динаміці мобілізаційних процесів. Насамперед ідеться про посилення контролю за ВЛК та їхньої відповідальності. Наразі вкрай важливо, щоб вони не визнавали придатними до військової служби тих, хто не може виконувати бойові завдання.

"Необхідний кількісний показник уже більш ніж рік тримається на рівні плюс-мінус 30 тисяч на місяць - стільки шляхом мобілізації залучається людей до військ. Але серед цих 30 тисяч була досить немала частина військовослужбовців, які або за віком, або за станом здоров'я не могли реально виконувати бойові завдання", - пояснив Веніславський.

За його словами, нові заходи уже мають свій ефект. Що важливо розуміти, що відсоток придатних до військової служби та виконання бойових завдань уже збільшується.

Нардеп також наголосив, що частка тих, хто може бути залучений лише до виконання завдань у тилу чи в підрозділах забезпечення, знижується.

"Є певні визначені пропорції, яких дотримуються – я їх озвучувати не можу, тому що це інформація з закритим доступом. Але загалом завдяки підвищенню якості складу мобілізованих громадян України, що можуть бути реально залучені до бойових дій, ми задовольняємо потреби, які формує Генеральний штаб. Тобто нових системних проблем із мобілізацією зараз не виникло: ті, які були, не зникли, але нових не з'явилось", - наголосив Веніславський.

Він також підтвердив, що рівень конфліктності також вдалося знизити. Результати цієї роботи можна побачити під час моніторингу відкритих джерел інформації.

"Конфлікти, пов'язані з так званою "бусифікацією" - коли на вулицях військовозобов'язаних чи усіх підряд - хапали й саджали в мікроавтобуси, практично зійшли нанівець. До мобілізаційних заходів долучені військовослужбовці Військової служби правопорядку - я сподіваюсь, що найближчим часом вони стануть Військовою поліцією", - наголосив Веніславський.

За його словами, усі ці заходи дали можливість знизити рівень конфліктів і порушень у процесі мобілізації з боку військовослужбовців ТЦК та СП. Наразі динаміка дійсно позитивна.

Попри це, досі очікуються від Міністерства оборони України напрацьовані законопроєкти, які уряд повинен внести до парламенту, де мають бути пропозиції та заходи, які б зробили мобілізацію більш справедливою.

За словами Веніславського, МО повинне напрацювати алгоритми, які будуть сприйняті суспільством як більш справедливі з погляду мобілізаційних заходів. Поки що їх комітету не представили.

"Вирішити проблемні питання мобілізації без комплексного підходу ми не можемо. Тому, безперечно, ми очікуємо низку законопроектів, які стосуватимуться і більш системного вирішення питань СЗЧ, і питань, пов'язаних із мобілізаційними заходами", - зауважив Веніславський.