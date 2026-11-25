Какие сроки действуют для работодателей

Сроки представления данных зависят от того, где работники находятся на воинском учете:

По месту расположения предприятия: сверка с соответствующим ТЦК и СП производится по утвержденному графику. Если предприятие не включено в график, сроки необходимо самостоятельно согласовать с ТЦК. В военкомате отмечают, что отсутствие в графике не освобождает работодателя от обязанности провести ежегодную сверку.

В других ТЦК и СП (не по месту нахождения компании): данные таких работников следует сверить с соответствующими центрами комплектования не позднее 1 декабря 2026 года. Например, если компания работает в Полтаве, а ее сотрудники стоят на учете в Миргороде, Кременчуге или Харькове, работодатель должен отдельно провести сверку с каждым из этих ТЦК, подготовив соответствующие выписки из списков.

Что именно нужно проверить в списках

При подготовке документов ответственные лица предприятия должны проконтролировать следующие пункты:

все ли работники, подлежащие воинскому учету, внесены в списки;

актуальность персональных данных, воинских званий, военно-учетных специальностей (ВОС) и сведений о месте нахождения на учете;

информацию о бронировании и отсрочках, в том числе сроки их действия;

своевременность внесения изменений по принятию на работу и увольнению работников;

устранены ли разногласия, обнаруженные во время предыдущих сверок.

В ТЦК напомнили, что персональному воинскому учету также подлежат забронированные работники, лица с отсрочками и совместители.

Результаты сверки должны быть документально подтверждены, а все обнаруженные неточности устранены.