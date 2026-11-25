Украинские предприятия, учреждения и организации обязаны каждый год сверять списки персонального воинского учета военнообязанных с данными ТЦК. Для части работников такую процедуру необходимо завершить не позже 1 декабря 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Полтавского областного ТЦК и СП.
Сроки представления данных зависят от того, где работники находятся на воинском учете:
По месту расположения предприятия: сверка с соответствующим ТЦК и СП производится по утвержденному графику. Если предприятие не включено в график, сроки необходимо самостоятельно согласовать с ТЦК. В военкомате отмечают, что отсутствие в графике не освобождает работодателя от обязанности провести ежегодную сверку.
В других ТЦК и СП (не по месту нахождения компании): данные таких работников следует сверить с соответствующими центрами комплектования не позднее 1 декабря 2026 года. Например, если компания работает в Полтаве, а ее сотрудники стоят на учете в Миргороде, Кременчуге или Харькове, работодатель должен отдельно провести сверку с каждым из этих ТЦК, подготовив соответствующие выписки из списков.
При подготовке документов ответственные лица предприятия должны проконтролировать следующие пункты:
В ТЦК напомнили, что персональному воинскому учету также подлежат забронированные работники, лица с отсрочками и совместители.
Результаты сверки должны быть документально подтверждены, а все обнаруженные неточности устранены.