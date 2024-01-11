Військовий облік за кордоном: чим загрожує невиконання правил

Громадяни України за кордоном повинні стати на військовий облік у консульствах. Водночас консульський облік залишається добровільним.
Коли необхідно реєструватися у дипломатичній установі та чим загрожує невиконання правил військового обліку, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Видання наводить пояснення заступника начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ та першого секретаря із консульських питань при Посольстві України в Празі.
Згідно з Постановою Кабміну № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", яка набула чинності наприкінці 2022 року, військовий облік є обов'язковим. Зокрема, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні:
Водночас постановка на тимчасовий консульський облік є добровільною і платною.
"Тому ми фактично здійснюємо постановку на військовий облік тільки тих, хто звертається для постановки на тимчасовий консульський облік добровільно та має підстави на взяття на військовий облік", – пояснили у консульстві.
Після цього консульство має у семиденний термін інформувати відповідні територіальні військово-облікові органи.
На військовому обліку у консульствах перебувають тільки ті, хто є й на тимчасовому консульському обліку.
"Закордонні дипломатичні установи несуть відповідальність за взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку", – зазначили у Головному управлінні персоналу Генштабу.
Фото: Консульство України (gettyimages.com)
Якщо призовник, військовозобов'язаний чи резервіст в семиденний термін не прибуває до закордонної дипломатичної установи України для взяття на військовий облік, він порушує вимоги Порядку, що передбачає відповідальність відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Порушення правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне вчинення порушення упродовж року, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, ми писали, кому треба ставати на консульський облік за кордоном. На постійний консульський облік треба стати тим, хто переїхав за кордон на постійне місце проживання
Також ми розповідали, чи треба жінкам ставати на військовий облік за кордоном. Консульства можуть приймати на облік тільки жінок, які вже стали на військовий облік в Україні.
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