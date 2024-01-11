Военный учет за границей: чем грозит невыполнение правил

Граждане Украины за границей должны стать на военный учет в консульствах. В то же время, консульский учет остается добровольным.
Когда необходимо регистрироваться в дипломатическом учреждении и чем грозит невыполнение правил военного учета, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Издание приводит объяснения заместителя начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ и первого секретаря по консульским вопросам при Посольстве Украины в Праге.
Согласно Постановлению Кабмина № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", которое вступило в силу в конце 2022 года, военный учет является обязательным. В частности, призывники, военнообязанные и резервисты должны:
В то же время постановка на временный консульский учет является добровольной и платной.
"Поэтому мы фактически осуществляем постановку на военный учет только тех, кто обращается для постановки на временный консульский учет добровольно и имеет основания взятия на военный учет", – пояснили в консульстве.
После этого консульство должно в семидневный срок информировать соответствующие территориальные военно-учетные органы.
На военном учете в консульствах состоят только те, кто есть и на временном консульском учете.
"Зарубежные дипломатические учреждения несут ответственность за взятие на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете", – отметили в Главном управлении персонала Генштаба.
Фото: Консульство Украины ( gettyimages.com )
Если призывник, военнообязанный или резервист в семидневный срок не прибывает в зарубежное дипломатическое учреждение Украины для взятия на военный учет, он нарушает требования Порядка, что предусматривает ответственность в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Нарушение правил военного учета влечет наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное совершение нарушения в течение года, а также совершение такого нарушения в особый период влечет наложение штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Напомним, мы писали, кому нужно становиться на консульский учет за границей. На постоянный консульский учет следует стать тем, кто переехал за границу на постоянное место жительства
Также мы рассказывали, нужно ли женщинам становиться на военный учет за границей. Консульства могут принимать на учет только женщин, вставших на военный учет в Украине.
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