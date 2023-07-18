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Кому треба ставати на консульський облік за кордоном: пояснення юриста

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Вівторок 18 липня 2023 11:56
Кому треба ставати на консульський облік за кордоном: пояснення юриста Фото: Консульство України (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Українці за кордоном мають перебувати на обліку в консульській установі. Це обов'язково для окремих категорій громадян.

Які переваги реєстрації у консульстві та які зміни запроваджені у зв'язку із війною, в коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіла молодший юрист адвокатського об'єднання "Місечко та Партнери" Ярина Паш.

Консульський облік – це реєстрація інформації про те, де громадянин проживає за кордоном. Дані вносяться і інформаційну систему Міністерства закордонних справ. Це дає можливість бути захищеним у разі надзвичайної ситуації, дає право голосувати на виборчих дільницях за кордоном, перебувати в Україні зі своїм автомобілем, зареєстрованим в ЄС, упродовж 2 місяців на рік.

На постійний консульський облік треба стати тим, хто переїхав за кордон на постійне місце проживання. На тимчасовий облік можуть стати ті, хто перебуває за кордоном понад 90 днів. Взяття людини на тимчасовий консульський облік відбувається у добровільному порядку.

"Обов’язковому консульському обліку підлягають усиновлені діти-громадяни України віком до 18 років, які тимчасово або постійно проживають за кордоном", – зазначає юрист.

На такому обліку дитина повинна перебувати до досягнення 18 років.

Після початку війни були запроваджені винятки щодо обов'язкового взяття на тимчасовий консульський облік.

За змінами до нормативно-правових актів, на консульський облік обов’язково повинні стати діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти до 16 років, які виїхали у супроводі родичів чи уповноважених осіб, до 18 років, які влаштовані у прийомні сім'ї.

Кому треба ставати на консульський облік за кордоном: пояснення юристаФото: Деяким категоріям обов'язково ставати на облік (gettyimages.com)

Також:

  • особи з інвалідністю, які виїхали за кордон;
  • діти з інвалідністю віком до 18 років, що виїхали за кордон;
  • діти з важкими та рідкісними хворобами;
  • особи, які потребують постійного догляду.

На підставі довідки про перебування на консульському обліку таких осіб, які потребують постійного догляду, чоловіки віком 18 до 60 років можуть поїхати за кордон для догляду за ними.

Нагадаємо, ми писали, коли хлопцям до 18 років забороняють перетинати кордон.

Також повідомлялося, як виїхати за кордон чоловікам для супроводу родича з інвалідністю.

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