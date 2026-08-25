Військовий літак США у Москві та прохання до Києва. Що відомо про візит Реткліффа до РФ

Головне: Військовий літак США приземлився у "Внуково". Boeing C-17 Globemaster III прилетів до Москви з Риги, після чого з'явилися повідомлення про колону автомобілів із дипломатичними номерами США.

Boeing C-17 Globemaster III прилетів до Москви з Риги, після чого з'явилися повідомлення про колону автомобілів із дипломатичними номерами США. Реткліфф прилетів до Москви. Як виявилося, на літаку був директор ЦРУ США, він відвідав Росію з неанонсованим візитом, деталі якого офіційно поки не розкрито.

Як виявилося, на літаку був директор ЦРУ США, він відвідав Росію з неанонсованим візитом, деталі якого офіційно поки не розкрито. Вашингтон попросив Київ про паузу в атаках. За даними джерела РБК-Україна, США попросили Україну не атакувати Москву найближчими днями через візит американської делегації.

Військовий літак США у московському аеропорту

Ще сьогодні вдень у мережі з посиланням на сервіс FlightRadar24 писали про те, що у московському аеропорту "Внуково" приземлився літак військово-повітряних сил США Boeing C-17 Globemaster III.

Він летів до російської столиці з Риги.

Хто саме знаходився на борту – на той момент відомо не було.

Фото: літак ВПС США прилетів до Москви (скриншот)

Спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що у нього "немає жодної інформації" про прибуття американського військового літака до Москви.

Після цього у російських Telegram-каналах з'явилися повідомлення про те, що у Москві помітили колону автомобілів із дипломатичними номерами США.

Також у мережі опублікували відео, на яких можна побачити, що колону супроводжувала російська поліція.

Гостем виявився директор ЦРУ

За кілька годин кореспонденти CBS News з посиланням на власні джерела написали про те, що до Москви прилетів директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Співрозмовники телеканалу стверджували, що у Реткліффа в Москві заплановані зустрічі. З ким саме – невідомо.

У свою чергу джерело РБК-Україна розповіло, що Вашингтон звернувся до Києва з проханням не атакувати Москву найближчими днями через візит високопоставленої американської делегації.

Джерела FT уточнили, що прохання щодо паузи в обстрілах на період 24-26 серпня стосувалося не лише Москви, а й Санкт-Петербурга, а також північних регіонів Росії.

Офіційної інформації про візит поки що немає.

У чому мета поїздки Реткліффа

В американських ЗМІ вже з'явилися версії про те, навіщо Реткліфф, якого називають найпроукраїнськішим чиновником в адміністрації президента Дональда Трампа, полетів до Москви.

Зокрема, The Wall Street Journal пише, що США отримали розвідувальні дані про ранню підготовку Росії до мобілізації та плани "перевірити рішучість НАТО".

Аналітики в коментарі виданню розповіли, що візит Реткліффа - це попередження Москві не здійснювати такі плани.

"Це може бути щось на кшталт: "Ми знаємо, що ви збираєтеся зробити, і вам краще цього не робити", - заявила колишня заступниця директора національної розвідки США Бет Саннер.

У свою чергу, журналіст Міхаель Вайс зазначив, що Реткліфф поїхав до Москви, щоб попередити про наслідки у разі можливої ескалації проти НАТО.

"Це пов'язано з розвідданими США, якими поділилися з поляками, країнами Балтії та скандинавами, і відбувається на тлі помітного зростання ймовірних диверсійних операцій ГРУ та активності російських безпілотників", - додав він.

Також Вайс нагадав, що востаннє директор ЦРУ відвідував Москву у 2021 році. На той момент це був Білл Бернс, він застерігав російського диктатора Володимира Путіна від вторгнення в Україну.