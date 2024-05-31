Військовий квиток за QR-кодом, тарифи на світло, графік поїздів: головні зміни червня в Україні

Наступного місяця в Україні з'явиться електронний військовий квиток та повноцінно запрацює застосунок "Резерв+". Тарифи на електроенергію з 1 червня зростуть для підприємств, суттєве здорожчання заплановано і для населення. Поїздки в Польщу залізницею стануть коротшими.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про важливі зміни червня 2024.

Зміст:

Запуск електронного військового квитка

Українці отримали можливість оновити свої дані в ТЦК та СП онлайн за допомогою застосунку "Резерв+", який запрацював у тестовому режимі в травні.

З 18 червня планується повноцінний запуск сервісу з появою додаткової функції – цифрового військово-облікового документа (ВОД) із QR-кодом. Відсканувавши його, можна буде отримати всю інформацію про військовозобов’язаного, призовника та резервіста, зокрема відомості про звання, спеціальність, військовий облік, результати медогляду.

Електронний ВОД матиме таку саму юридичну силу, як і паперовий документ. Перевіряти його зможуть працівники ТЦК та Нацполіції. QR-код можна буде використовувати при перетині кордону.

Згідно з новими правилами мобілізації, військовозобов'язані українці за кордоном будуть отримувати консульські послуги лише після уточнення даних у ТЦК.

Вони також можуть зробити це онлайн у застосунку "Резерв+", але коли він запрацює повноцінно. Послуги в консульствах надаватимуть з другої половини червня за наявності відповідного QR-коду електронного ВОД у застосунку.

Фото: у "Резерв+" з'явиться військовий квиток (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як пояснили в МЗС України, код для отримання консульської послуги треба згенерувати не раніше ніж за 3 дні до звернення. Відсканувавши код зі смартфона заявника, консул зможе в режимі реального часу отримати підтвердження актуальності військово-облікових даних та права на отримання консульської послуги.

До 18 червня 2024 (до запуску електронного кабінету призовника в "Резерв+") консульські послуги надаватимуть за наявності паперового ВОД (приписки чи військового квитка).

Все, що треба знати про оновлення даних військовозобов'язаного, які функції вже є і плануються в "Резерв+", і чи може прийти електронна повістка у застосунок, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Онлайн-рекрутинг через "Резерв+"

Разом із запровадженням цифрового ВОД Міноборони анонсувало ще одну функцію у "Резерв+" – онлайн-рекрутинг до лав Сил оборони.

Точної дати запуску поки не називають. Проте відомо, що у застосунку військовозобов'язаний матиме можливість переглянути актуальні вакансії в ЗСУ і з телефону подати заявку на ту спеціальність, яку він обрав самостійно.

Онлайн-рекрутинг вже запроваджено в Україні. Наразі Міноборони співпрацює з платформами (LobbyX, work.ua, robota.ua, olx та Єдиний портал вакансій Держслужби зайнятості), де українці можуть за власним бажанням та здібностями обрати варіант служби у війську, дізнатися про обов'язки за конкретною спеціальністю та умови проходження служби.

Фото: у застосунку для військовозобов'язаних з'явиться опція рекрутингу (Getty Images)

На зазначених сайтах розміщені вакансії від різних підрозділів та військових частин, на які можна податися відправивши резюме.

Крім онлайн-рекрутингу в застосунку "Резерв+" у майбутньому також планують додати опцію електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Тарифи на електроенергію

З 1 червня слід готуватися до підвищення вартості електроенергії для побутових споживачів та бізнесу.

В Міненерго зазначили, що необхідність збільшення тарифів пов'язана з критичною ситуацією в енергосистемі, яка потребує відновлення після російських обстрілів.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що питання зміни вартості електроенергії для побутових споживачів мають вирішити до кінця тижня.

Новий тариф на світло буде диференційованим – залежатиме від обсягів споживання. За словами Гринчук, це спонукатиме не просто до економного, а до розумного споживання.

За даними джерел РБК-Україна в уряді та на енергоринку, ціна може залишитися на рівні 2,64 грн/кВт-год лише за перші 100 кВт спожитої електроенергії за місяць. За кіловати понад цього обсягу доведеться сплатити на 80% більше – 4,8 грн/кВт-год.

До прикладу, якщо за місяць на лічильнику "набігло" 250 кВт електроенергії, її вартість складе 984 грн (100 кВт*2,64 грн + 150 кВт*4,8 грн). Наразі за 250 кВт побутові споживачі платять 660 грн.

Фото: тариф на світло зросте з 1 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 червня 2024 встановила такі максимальні граничні ціни для непобутових споживачів (на ринку на добу наперед):

з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5600 грн/МВт-год (раніше 3000 грн/МВт-год)

з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт-год. (раніше 07:00 до 08:00 – 5600 грн/МВт-год.)

з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-год (раніше 7500 грн/МВт-год.)

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку:

з 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт-год (раніше 4000 грн/МВт-год.)

з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 – ціна залишається 8250 грн/МВт-год.

з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт-год (раніше 8250 грн/МВт-год)

з 23:00 до 00:00 – 8250 грн/МВт-год (раніше 4000 грн/МВт-год).

Підвищення цін на світло для бізнесу в НКРЕКП пояснюють можливістю збільшити імпорт електроенергії у вечірній та нічний час, що дасть змогу збалансувати ринок.

Спілкування з податковою – по відеозв'язку

16 червня набудуть чинності зміни до Податкового кодексу, що полегшать спілкування з представниками Державної податкової служби (ДПС).

Платники податків зможуть зв'язатися з органом контролю у режимі відео. На вебпорталі ДПС з’явиться спеціальний розділ, де буде доступний запис на відеоконференцію та інструкції щодо підключення. Порядок такої взаємодії буде врегульовано додатковими нормативно-правовими актами.

Під час відеоконференції можна буде розв'язати наступні питання:

оскаржити податкові повідомлення та інші рішення ДПС;

оскаржити рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

розглянути матеріали перевірок, у тому числі електронної перевірки.

"Укрзалізниця" прискорює поїзди до Польщі

Час подорожі з Польщі до України та у зворотному напрямку скоротиться на 1 годину 23 хвилини вже з 9 червня. Як повідомили в "Укрзалізниці", це стало можливим завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорогуськ у Польщі.

Фото: "Укрзалізниця" скоротить час руху рейсів до Польщі (Getty Images)

Новий графік руху поїздів буде таким:

Поїзд №67 Київ – Варшава

Відправлення з Києва: 19:45 (замість 18:19)

Прибуття до Варшави: 10:18 (замість 10:15)

Поїзд №68 Варшава – Київ

Відправлення з Варшави: 17:48 (замість 17:50)

Прибуття до Києва: 12:13 (замість 12:17)

Поїзд №119 Дніпро – Київ – Хелм

Відправлення з Дніпра: 21:48

Відправлення з Києва: 06:27 – 06:47

Прибуття до Хелма: 16:33 (замість 17:20)

Поїзд №120 Хелм – Київ – Дніпро

Відправлення з Хелма: 10:37 (замість 10:27)

Відправлення з Києва: 22:39 – 23:13

Прибуття до Дніпра: 07:28

Поїзд №19 Київ – Хелм

Відправлення з Києва: 19:45 (замість 18:19)

Прибуття до Хелма: 05:42 (замість 04:55)

Поїзд №20 Хелм – Київ

Відправлення з Хелма: 22:43 (замість 23:40)

Прибуття до Києва: 12:13 (замість 12:17)

Поїзд №23 Київ – Хелм

Відправлення з Києва: 21:41 (замість 22:40)

Прибуття до Хелма: 11:15 (замість 11:05)

Поїзд №24 Хелм – Київ

Відправлення з Хелма: 15:55 (замість 16:42)

Прибуття до Києва: 05:13 (замість 05:39)

Літні канікули 2024

У більшості українських шкіл сьогодні, 31 травня, пролунає останній дзвоник. При цьому за рекомендацією Міносвіти та науки, літні канікули офіційно мають початися з 29 червня 2024.

В червні в школах буде тривати атестація та компенсаторні заняття, які запровадили для подолання освітніх втрат через повномасштабну війну.

Однак кожна школа може встановити графік навчання та додаткових занять для дітей за власним розсудом.

Докладніше про дати канікул в освітніх закладах по регіонах йдеться в матеріалі.

Свята та вихідні в червні

У перший місяць літа українці могли б мати "довгі" вихідні з 22 по 24 червня (Трійця), а також вихідний 28 червня з нагоди Дня Конституції. Але під час воєнного стану (діятиме щонайменше до 12 серпня 2024) всі додаткові вихідні на свята скасовуються.

Таким чином, вихідними в Україні будуть лише суботи та неділі: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 червня.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації порталу Міноборони України, заяви представників МОУ, роз'яснення МЗС, заява заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, публікації Урядового порталу та Державної податкової служби, допис на Facebook-сторінці "Укрзалізниці".