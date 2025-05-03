"Є гарячі голови": Зеленський про готовність деяких країн відправити війська до України

Зеленський заявив, що прибуття іноземного військового контингенту до України можливе лише після завершення війни.

"Все одно, все це буде в момент закінчення війни. Ви ж розумієте, просто свої війська направити в Україну для того, щоб їх втягнули у військові дії - ніхто ризикувати не буде. Або, якщо ніхто, то більшість", - зазначив президент.

Зеленський також вказав на існування так званої "коалкіції рішучих", серед учасників якої є "гарячі голови", готові відправити свої військові контингенти до України.

Однак він підкреслив, що навіть у цьому випадку важливо, щоб припинення вогню стало першим кроком для продовження дипломатичних дій.

"Ми дуже підтримуємо це", - сказав він, говорячи про готовність окремих країн до участі у військових діях.

Проте, за словами президента, без припинення вогню важко говорити про подальші кроки.