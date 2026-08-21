Військовий комітет НАТО приїде в Україну після 8-річної перерви, - Драпатий

Перша розмова з главою Військового комітету НАТО

Драпатий уперше поспілкувався з головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Він подякував адміралу за особисту позицію і послідовну підтримку України на рівні вищого військового керівництва Альянсу.

За словами Головнокомандувача, адмірал тричі був в Україні та бачив ситуацію на місці, і це відчувається в розмові.

Що обговорювали

Драпатий поінформував главу Військового комітету НАТО про обстановку на фронті та про пріоритети української армії: далекобійні удари, гнучку тактику піхоти та роботизацію передової.Окремо йшлося про протиповітряну оборону.

"Захист неба - це мій пріоритет", - наголосив він.

У жовтні в Україні очікують Військовий комітет НАТО. Востаннє такий візит відбувався вісім років тому.

Драпатий підкреслив, що Україна не лише отримує підтримку від Альянсу.

"Ми передаємо бойовий досвід, якого сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього Альянсу", - додав він.