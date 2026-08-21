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Военный комитет НАТО приедет в Украину после 8-летнего перерыва, - Драпатый

11:38 21.08.2026 Пт
2 мин
Глава комитета уже трижды приезжал в Украину и видел ситуацию на месте
aimg Валерия Абабина
Фото: глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне (facebook_com_GeneralStaff_ru)

Впервые за восемь лет Украину в октябре посетит Военный комитет НАТО. Об этом стало известно после первого разговора Главнокомандующего ВСУ с главой комитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Андрея Драпатого.

Первый разговор с главой Военного комитета НАТО

Драпатый впервые пообщался с главой Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Он поблагодарил адмирала за личную позицию и последовательную поддержку Украины на уровне высшего военного руководства Североатлантического союза.

По словам Главнокомандующего, адмирал трижды находился в Украине и видел ситуацию на месте, и это чувствуется в разговоре.

Что обсуждали

Драпатий проинформировал главу Военного комитета НАТО об обстановке на фронте и о приоритетах украинской армии: дальнобойные удары, гибкую тактику пехоты и роботизацию передовой. Кроме того, речь шла о противовоздушной обороне.

"Защита неба – это мой приоритет", - подчеркнул он.

В октябре в Украине ожидается Военный комитет НАТО. В последний раз такой визит проходил восемь лет назад.

Драпатий подчеркнул, что Украина не только получает поддержку от Североатлантического союза.

"Мы передаем боевой опыт, которого сегодня нет ни у кого и он работает на безопасность всего Альянса", - добавил он.

Напомним, глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью РБК-Украина высоко оценил боевой опыт украинских военных - по его словам, ВСУ привлекают к учениям Альянса, где они выступают в роли "красной команды" и не раз демонстрировали себя как серьезный противник.

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