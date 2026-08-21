Военный комитет НАТО приедет в Украину после 8-летнего перерыва, - Драпатый

Первый разговор с главой Военного комитета НАТО

Драпатый впервые пообщался с главой Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Он поблагодарил адмирала за личную позицию и последовательную поддержку Украины на уровне высшего военного руководства Североатлантического союза.

По словам Главнокомандующего, адмирал трижды находился в Украине и видел ситуацию на месте, и это чувствуется в разговоре.

Что обсуждали

Драпатий проинформировал главу Военного комитета НАТО об обстановке на фронте и о приоритетах украинской армии: дальнобойные удары, гибкую тактику пехоты и роботизацию передовой. Кроме того, речь шла о противовоздушной обороне.

"Защита неба – это мой приоритет", - подчеркнул он.

В октябре в Украине ожидается Военный комитет НАТО. В последний раз такой визит проходил восемь лет назад.

Драпатий подчеркнул, что Украина не только получает поддержку от Североатлантического союза.

"Мы передаем боевой опыт, которого сегодня нет ни у кого и он работает на безопасность всего Альянса", - добавил он.