Військовий кабінет Ізраїлю схвалив розширення операції ЦАХАЛ у Рафасі

Раніше президент США Джо Байден попередив, що він припинить деякі поставки зброї до Ізраїлю, якщо її використовуватимуть під час наступу на Рафах.

Журналісти уточнюють, що розширення операції буде досить обмеженим, щоб не "засмучувати" адміністрацію Байдена.

"Вкрай праві міністри Ітамар Бен Гвір і Бецалель Смотрич проголосували проти цього рішення, але їхня чисельність була в меншості", - пише ЗМІ.