Военный кабинет Израиля одобрил расширение операции ЦАХАЛ в Рафахе

Военный кабинет Израиля одобрил расширение операции ЦАХАЛ в городе Рафах. При этом она не должна быть настолько большой, что бы это вызвало обеспокоенность у США.
Об этом заявил чиновник Израиля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Ранее президент США Джо Байден предупредил, что он прекратит некоторые поставки оружия в Израиль, если его будут использовать во время наступления на Рафах.
Журналисты уточняют, что расширение операции будет достаточно ограниченным, чтобы не "расстраивать" администрацию Байдена.
"Крайне правые министры Итамар Бен Гвир и Бецалель Смотрич проголосовали против этого решения, но их численность была в меньшинстве", - пишет СМИ.
Израиль начал военную операцию в южном городе Сектора Газа, хотя администрация США не одобрила такие планы из-за опасений, что в результате боевых действий может погибнуть много людей.
В то же время представители правительства Израиля продолжают настаивать на своем решении. К примеру, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что страна готова самостоятельно воевать в Секторе Газа даже без военной помощи со стороны США.
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