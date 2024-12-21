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Військовий ГУР розповів, як за "перехопленням" вирахували зрадника на боці РФ

Ілюстративне фото: військовий ГУР (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Богдана Лясківська

Українським розвідникам вдалося за "перехопленням" вирахували зрадника на боці Росії. Мова йде про військового, який перейшов на сторону ворога у 2014 році.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів військовий Головного управління розвідки (ГУР).

"Залежить від того, яку задачу перед нами ставить керівництво. Наприклад, оцінка противника - хто перед тобою стоїть, чи оцінка - хто його очолює. Крім технічної роботи, є аналітична складова. Є цілі аналітичні підрозділи", - розповів він. 

Серед прикладів військовий згадав про випадок, коли ГУР почало відстежувати підготовку противника через зміну позивного керівника операції.

"Було відмічено, що змінився позивний керівника операції. І от ми за цим позивним почали розбиратися, хто це такий і чому він там. А це колишній військовослужбовець, зрадник Збройних Сил України, який у 2014 році перейшов на сторону ворога. І зараз займає керівну посаду на чолі армії", - заявив він. 

За його словами, коли розвідники почали піднімати його дані, вийшли на те, що в нього в Харківській області знаходиться багато родичів.

"Він дуже класно орієнтується в Харківській області. І його спеціально російське керівництво призначило на проведення цієї операції", - зазначив співрозмовник.

Також військовий розповів про переміщення російських підрозділів до Бєлгородської та Курської областей.

"Інший приклад - те ж переміщення до кордонів Бєлгородської і Курської області. Зараз росіяни перемістили туди деякі підрозділи, які раніше були на нашій території. За певними радіоданими і за специфікою їхньої апаратури ми визначили, хто це такі і де вони знаходяться. І вже передали нашим підрозділам, щоб вони отримали фізичний доступ до джерела", - додав він. 

Покарання для зрадників та колаборантів в Україні

На початку місяця співробітники СБУ затримали мешканку Чернігівської області, яка співпрацювала з російською військовою розвідкою (ГРУ) та коригувала ракетні удари по території України.

Затриманій висунули підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За цією статтею передбачено покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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