Встановлювала "відеопастки" для корегування ударів РФ: у Чернігові затримали агентку ГРУ

Співробітники Служби безпеки України затримала мешканку Чернігівської області, яка працювала на російську воєнну розвідку (ГРУ) та коригувала ракетні удари окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними слідства, саме за її наведенням на початку листопада ворог завдав ракетних ударів по Чернігову авіаційними ракетами Х-59.

Зловмисницею виявилася місцева мешканка, яку завербували через антиукраїнські коментарі в проросійських Telegram-каналах.

Зазначається, що її завданням було встановлення прихованої відеокамери поблизу об’єктів, які ворог планував атакувати. Саме ці так звані "відеопастки" мали фіксувати місця розташування української ППО та наслідки атак.

Контррозвідка СБУ зірвала плани агентки. Повідомляється, що зрадницю затримали неподалік її помешкання.

Під час обшуку у неї було вилучено відеокамери та мобільний телефон, який містив докази її співпраці з російськими спецслужбами.

Затриманій оголошено підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі вона перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Фото: затримання фігурантки справи (t.me SBUkr)

Раніше ми розповідали про затримання 67-річної мешканки Донецької області, яка на замовлення ворожої розвідки відстежувала позиції ЗСУ, після чого повідомляла цю інформацію РФ. Відомо, що за державну зраду їй загрожує також довічне ув’язнення з конфіскацією майна.