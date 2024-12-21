Военный ГУР рассказал, как по "перехватам" вычислили предателя на стороне РФ

"Зависит от того, какую задачу перед нами ставит руководство. Например, оценка противника - кто перед тобой стоит, или оценка - кто его возглавляет. Кроме технической работы, есть аналитическая составляющая. Есть целые аналитические подразделения", - рассказал он.

Среди примеров военный вспомнил о случае, когда ГУР начало отслеживать подготовку противника из-за смены позывного руководителя операции.

"Было замечено, что изменился позывной руководителя операции. И вот мы по этому позывному начали разбираться, кто это такой и почему он там. А это бывший военнослужащий, предатель Вооруженных Сил Украины, который в 2014 году перешел на сторону врага. И сейчас занимает руководящую должность во главе армии", - заявил он.

По его словам, когда разведчики начали поднимать его данные, вышли на то, что у него в Харьковской области находится много родственников.

"Он очень классно ориентируется в Харьковской области. И его специально российское руководство назначило на проведение этой операции", - отметил собеседник.

Также военный рассказал о перемещении российских подразделений в Белгородскую и Курскую области.

"Другой пример - то же перемещение к границам Белгородской и Курской области. Сейчас россияне переместили туда некоторые подразделения, которые ранее были на нашей территории. По определенным радиоданным и по специфике их аппаратуры мы определили, кто это такие и где они находятся. И уже передали нашим подразделениям, чтобы они получили физический доступ к источнику", - добавил он.