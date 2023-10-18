Військовий експерт назвав основні цілі росіян у війні

Наразі росіяни мають дві основні мети у війні - вийти на рубежі Донецької та Луганської областей і утримати Бахмут.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ" .

Щодо виходу на межі областей, російському диктатору Володимиру Путіну це необхідно для "легалізації своєї території", яку у РФ навіть вписали в конституцію.

На думку військового експерта Петра Черника, якщо російській армії це вдасться, вона вийде з півдня та оголосить про завершення війни, давлячи на те, що тепер вона йде виключно з вини українців.

"Кожного божого дня, не знаю скільки часу - може місяць, може два, ми будемо в зоні стратегічної рутини. Дві стратегічні цілі у нас - оперативно оточити Бахмут і пробити лінію Суровікіна. Дві стратегічні цілі у них - утримати Бахмут за будь-яку ціну і вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Ось під цими чотирма фокусами все відбуватиметься доти, доки одна зі сторін не реалізує свою мету. І так буде довго", - зазначив експерт.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 69 бойових зіткнень.

Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на північ від Кліщіївки на Донеччині та досягли успіху в напрямку Мелітополя Запорізької області, зокрема на захід від Вербового. Також у ЗСУ зазначають, що інтенсивність російських атак поблизу Авдіївки знизилася.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 18 жовтня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та шість вертольотів.