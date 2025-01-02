Військовий експерт назвав ключові цілі для ворога в Харківській області

Балаклія та Ізюм розглядаються як ключові цілі ворога через їх стратегічне розташування. Саме через них Росія може спробувати обхідний маневр для наступу на Донецьку область.

"По суті Балаклія та Ізюм, вони, так би мовити, стоять на шляху, якщо беремо сторону півночі, то це на Чугуїв-Харків, а якщо беремо на південний захід - це Краматорськ-Слов'янськ", - пояснив Тимочко.

Він зазначив, що ці міста мають важливе стратегічне значення для подальшого просування російських військ.

Тимочко зауважив, що контроль над цими територіями дозволив би ворогу розвивати наступ відразу з двох напрямків. За його словами, росіяни планували військову кампанію в Харківській області з метою відновлення контролю над втраченими позиціями.

Розрахунок ворога, за словами голови Ради резервістів, полягав у тому, щоб спробувати обійти оборону та поновити наступ на Донецьку область. Тимочко наголосив, що росіяни зрозуміли, що не можуть взяти Часів Яр у лобовій атаці, тому можуть вдатися до обхідних маневрів.

"Розрахунок у них і був в такому плані, бо вони побачили, що в лоб Часів Яр вони не можуть взяти. Бойові дії й зараз, а це на шляху, по суті, до Краматорська-Слов'янська. То вони попробували обхідним маневром. Або, вірніше, те, що попробували, можуть спробувати", - зауважив він.

Він також підкреслив, що обговорення таких дій ворога зараз вказує на те, що цей сценарій знову розглядається.