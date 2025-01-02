Военный эксперт назвал ключевые цели для врага в Харьковской области

Балаклея и Изюм рассматриваются как ключевые цели врага из-за их стратегического расположения. Именно через них Россия может попробовать обходной маневр для наступления на Донецкую область.

"По сути Балаклея и Изюм, они, так сказать, стоят на пути, если берем сторону севера, то это на Чугуев-Харьков, а если берем на юго-запад - это Краматорск-Славянск", - пояснил Тимочко.

Он отметил, что эти города имеют важное стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск.

Тимочко отметил, что контроль над этими территориями позволил бы врагу развивать наступление сразу с двух направлений. По его словам, россияне планировали военную кампанию в Харьковской области с целью восстановления контроля над утраченными позициями.

Расчет врага, по словам председателя Совета резервистов, заключался в том, чтобы попытаться обойти оборону и возобновить наступление на Донецкую область. Тимочко отметил, что россияне поняли, что не могут взять Часов Яр в лобовой атаке, поэтому могут прибегнуть к обходным маневрам.

"Расчет у них и был в таком плане, потому что они увидели, что в лоб Часов Яр они не могут взять. Боевые действия и сейчас, а это на пути, по сути, к Краматорску-Славянску. Так они попробовали обходным маневром. Или, вернее, то, что попробовали, могут попробовать", - отметил он.

Он также подчеркнул, что обсуждение таких действий врага сейчас указывает на то, что этот сценарий снова рассматривается.