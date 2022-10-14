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Військовий бюджет України зросте ще 10,5 млрд доларів: звідки візьмуть кошти

Фото: Рада збільшить військовий бюджет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект змін до державного бюджету України на 2022 рік. На цілі оборони буде додатково виділено 387 млрд гривень (близько 10,5 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Як зазначив Железняк, законопроект №8126, подали депутати від "Слуги народу".

"Бюджет цього року буде знову змінений. Вже 8-ий раз з початку війни. Уряд пропонує збільшити військові видатки в цьому році на 387 млрд гривень. Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення (у т.ч. "друк")", - написав він.

За його даними, планується збільшити такі видатки:

  • Міноборони - на 365,2 млрд грн
  • МВС - на 12,9 млрд грн
  • СБУ - на 3,7 млрд грн
  • ГУР Міноборони - на 3,2 млрд грн
  • Адміністрація Держспецзв’язку - на 1,3 млрд грн
  • Управління державної охорони України - на 600 млн грн
  • Служба зовнішньої розвідки 45 млн грн.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, протягом повномасштабної війни, Україна мала потребу у додатковому фінансуванні у розмірі 5 млрд доларів США на місяць. Загалом на сьогодні Україна вже отримала фінансову підтримку від іноземних партнерів у розмірі 20,7 млрд доларів, з яких майже 50% - грантові кошти, які не потребують повернення. Україна очікує на 5 млрд євро від ЄС і 4,5 млрд доларів від США до кінця року.

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