Военный бюджет Украины увеличат еще 10,5 млрд долларов: откуда возьмут деньги

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в государственный бюджет Украины на 2022 год. На цели обороны будет дополнительно выделено 387 млрд гривен (около 10,5 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

"Бюджет в этом году будет снова изменен. Уже в 8-й раз с начала войны. Правительство предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 млрд гривен. Источник покрытия, как всегда - внутренние заимствования (в т.ч. "печать")", - написал он.

Напомним, по данным Минфина, в течение полномасштабной войны, Украина нуждалась в дополнительном финансировании в размере 5 млрд долларов США в месяц. В целом на сегодняшний день Украина уже получила финансовую поддержку от иностранных партнеров в размере 20,7 млрд долларов, из которых почти 50% - не требующие возврата грантовые средства. Украина ожидает 5 млрд евро от ЕС и 4,5 млрд долларов от США до конца года.

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