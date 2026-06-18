Військовим закриють доступ до казино: Кабмін ухвалив рішення

В Україні обмежать доступ військовослужбовців до азартних ігор. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову для зниження ризиків ігрової залежності серед захисників.
Про це заявив Голова Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні Геннадій Новіков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
За словами Новікова, перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті.
Електронна система організатора гри робитиме запит одразу до двох джерел - реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор та реєстру військовослужбовців, який наразі розробляє Міністерство оборони.
Якщо дані гравця збігатимуться з інформацією в будь-якому з цих реєстрів, доступ до гри буде заблоковано. При цьому організатори казино не бачитимуть, яка саме база даних стала причиною відмови.
Технічну сторону проєкту забезпечить компанія PlayCity спільно з Міноборони, а сам обмін даними проходитиме через державну систему "Трембіта".
Паралельно з цим держава посилює заходи протидіі чорному ринку азартних ігор. До блокування нелегальних інтернет-казино та залів залучені РНБО, НБУ, НКЕК, Держспецзв’язку та правоохоронні органи.
Нагадаємо, раніше в Україні стартувало наймасштабніше національне соціологічне дослідження щодо впливу азартних ігор на суспільство, ініційоване Мінцифри та держструктурами. Особливу увагу соціологи планують приділити вивченню поведінки та ризиків залежності серед вразливих категорій населення, зокрема військовослужбовців, молоді та внутрішньо переміщених осіб.
Водночас навколо обмежень у гемблінг-індустрії тривають активні обговорення. Зокрема, в Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) застерігали, що повна урядова заборона азартних ігор для військових загрожує витоком даних.
За даними профільної асоціації, такий крок спровокує масову міграцію гравців на нелегальні онлайн-ресурси, більшість з яких контролюється з РФ, що створює серйозні ризики для кібербезпеки захисників.
Проблема тіньового сектору в країні залишається критичною. Згідно з останніми дослідженнями міжнародної компанії KANTAR, через відсутність жорсткого контролю нелегальний гральний ринок в Україні зріс до 56,7% від усієї сфери азартних ігор, продемонструвавши стрімке зростання тіньового сегмента.