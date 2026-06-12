Військовим дали 100 днів на "швидке" повернення із СЗЧ: що буде з тими, хто не встигне

Умови повернення після СЗЧ

Військовослужбовці, у яких СЗЧ зафіксовано до 11 червня 2026 року, можуть добровільно повернутися на службу в межах своєї структури - ЗСУ, НГУ або ДССТУ.

При цьому їм надається право самостійно обрати бригаду та бажану посаду, включно з профілем служби.

Після прибуття в підрозділ і зарахування на службу відновлюється грошове забезпечення. Розгляд рапорту займає до 7 днів.

Порядок подання рапорту

Заявку можна подати через додаток "Армія+", безпосередньо до військової частини або через центри рекрутингу (для ЗСУ). Одночасне подання кількох рапортів не допускається.

Після подачі документи проходять перевірку, за необхідності представники частини зв'язуються з військовослужбовцем для уточнення даних і узгодження подальшого проходження служби з урахуванням досвіду і навичок.

Етапи повернення

Після схвалення рапорту в додатку з'являється статус "У дорозі", який підтверджує добровільне повернення.

Для ЗСУ та ДССТУ передбачено до 5 діб на прибуття до частини, для НГУ діють окремі терміни - до 96 годин після відповідного наказу.

Відповідальність

Реформа не скасовує чинні норми військового законодавства. Порушення умов служби, самовільне залишення частини або відмова від виконання наказів тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства України, включно з кримінальною.

Контрактна система не звільняє військовослужбовців від дотримання військової дисципліни та виконання обов'язків.

Що важливо врахувати

Під час заповнення рапорту необхідно вказати структуру служби, бажаний напрямок, цивільний досвід, попередню військову посаду, а також додати необхідні документи.

Для НГУ обов'язковим є рекомендаційний лист, термін дії якого становить 1 місяць.

Після завершення процедури військовослужбовець поновлюється на службі, а також отримує право на відновлення виплат і соціальних гарантій.

Міноборони готує трансформацію для ЗСУ

У Міністерстві оборони України розповіли про нові контракти, терміни служби, виплати та автоматичні переведення в армії.

У рамках реформи військовослужбовцям пропонують контракти з чітко визначеною тривалістю служби та гарантованим правом на відстрочку після їх завершення. Найвищі виплати передбачені для піхотних і штурмових посад, які пов'язані з найбільшими ризиками.

Піхотно-штурмовий контракт

Контракт розрахований на 6, 10 або 14 місяців залежно від категорії військовослужбовця. Він охоплює піхотинців, штурмовиків, бойових медиків та інші бойові спеціальності.

Рівень доходу може сягати до 460 тисяч гривень на місяць з урахуванням базової ставки та додаткових виплат за виконання завдань різної складності - від утримання позицій до штурмових дій.

Бойовий контракт

Контракт терміном на 24 місяці призначений для операторів БПЛА, артилеристів, фахівців РЕБ та інших профільних військових.

Зарплата залежить від рівня участі в бойових діях і може сягати до 120 тисяч гривень на місяць із додатковими надбавками за виконання завдань.

Базовий контракт

Також передбачено окремий контракт для тилових і допоміжних посад терміном на 24 місяці. Мінімальна виплата становить від 30 тисяч гривень, з можливістю збільшення при виконанні окремих завдань.

Відстрочки після служби

Після завершення контракту військовослужбовцям надається право на відстрочку. Її тривалість залежить від терміну служби та участі в бойових діях - що більший термін та інтенсивність участі, то довший період звільнення від служби.