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Військовим частинам дозволили перейти на електронний облік, але є важлива деталь

Україна, Субота 10 лютого 2024 14:17
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Військовим частинам дозволили перейти на електронний облік, але є важлива деталь Фото: військовим частинам в Україні дозволили вести електронний облік (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Військовим частинам в Україні дозволили повністю вести електронний облік. Але у такому випадку вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Facebook.

Відомство повідомило, що продовжує спрощувати облік військового майна та позбуватися зайвих паперів у війську. Внесено зміни до наказу Міністерства оборони №440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України".

"У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації", - зазначила заступниця міністра оборони з цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Тепер військові частини зможуть вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) лише в електронній формі.

"У разі переходу залишається лише електронний облік, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено", - наголошує Міноборони.

Цифровізація армії

Нагадаємо, 16 січня Верховна рада прийняла законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Документ прийняли в цілому.

Законопроєкт запускає повноцінний електронний військовий облік. Крім того, запроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій.

Повний розбір нового закону та що він змінює - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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