Воинским частям разрешили перейти на электронный учет, но есть важная деталь
Воинским частям в Украине разрешили полностью вести электронный учет. Но в этом случае вести бумажные журналы и дублировать информацию запрещено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.
Ведомство сообщило, что продолжает упрощать учет военного имущества и избавляться от лишних бумаг в войске. Внесены изменения в приказ Министерства обороны №440 "Об утверждении Инструкции по учету военного имущества в Вооруженных Силах Украины".
"В среднем командир роты тратит 50-80% своего рабочего времени на бюрократию. Учет имущества является одним из наиболее объемных бюрократических процессов. Приказ создает возможности для автоматизации", - отметила заместитель министра обороны по цифровому развитию Екатерина Черногоренко.
Теперь воинские части смогут вести учетные регистры и вспомогательные документы (журналы по имуществу) только в электронной форме.
"В случае перехода остается только электронный учет, вести бумажные журналы и дублировать информацию запрещено", - отмечает Минобороны.
Цифровизация армии
Напомним, 16 января Верховная рада приняла законопроект №10062 по цифровизации армии. Документ был принят в целом.
Законопроект запускает полноценный электронный военный учет. Кроме того, вводится автоматическое предоставление статуса участника боевых действий.
Полный разбор нового закона и что он изменяет - читайте в материале РБК-Украина.
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