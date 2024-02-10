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Воинским частям разрешили перейти на электронный учет, но есть важная деталь

Украина, Суббота 10 февраля 2024 14:17
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Воинским частям разрешили перейти на электронный учет, но есть важная деталь Фото: воинским частям в Украине разрешили вести электронный учет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Воинским частям в Украине разрешили полностью вести электронный учет. Но в этом случае вести бумажные журналы и дублировать информацию запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.

Ведомство сообщило, что продолжает упрощать учет военного имущества и избавляться от лишних бумаг в войске. Внесены изменения в приказ Министерства обороны №440 "Об утверждении Инструкции по учету военного имущества в Вооруженных Силах Украины".

"В среднем командир роты тратит 50-80% своего рабочего времени на бюрократию. Учет имущества является одним из наиболее объемных бюрократических процессов. Приказ создает возможности для автоматизации", - отметила заместитель министра обороны по цифровому развитию Екатерина Черногоренко.

Теперь воинские части смогут вести учетные регистры и вспомогательные документы (журналы по имуществу) только в электронной форме.

"В случае перехода остается только электронный учет, вести бумажные журналы и дублировать информацию запрещено", - отмечает Минобороны.

Цифровизация армии

Напомним, 16 января Верховная рада приняла законопроект №10062 по цифровизации армии. Документ был принят в целом.

Законопроект запускает полноценный электронный военный учет. Кроме того, вводится автоматическое предоставление статуса участника боевых действий.

Полный разбор нового закона и что он изменяет - читайте в материале РБК-Украина.

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