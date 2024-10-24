Для військових запустили онлайн-курси в застосунку Армія+

У застосунку Армія+ з'явився новий сервіс. Він дозволить військовослужбовцям проходити онлайн-навчання за верифікованими курсами з військової справи.
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
За його словами, ця функція допоможе українським бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах.
Наразі в застосунку доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем".
Кожен курс поділений на модулі з уроками, а після кожного модуля передбачений тест для перевірки знань. Після завершення курсу військові складатимуть іспит, що дозволить не просто отримати інформацію, а закріпити її на практиці.
Міністр зазначив, що команда вже працює над розробкою нових курсів, зокрема "Зв’язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".
"Наша мета - забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни. Адже знання - це не лише сила, це можливість зберегти життя та перемогти ворога", - зазначив Умєров.
"Армія+" - це офіційний застосунок, створений військовослужбовцями для потреб Збройних Сил України. Доступ до нього мають виключно чинні військові.
На початковому етапі основною аудиторією є військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту України (ДССТУ). У майбутньому планується розширити доступ до застосунку для всіх підрозділів Сил оборони України.
На початку жовтня в "Армія+" було впроваджено важливе оновлення, яке дозволяє захисникам редагувати дані, які раніше не відображалися у застосунку.
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