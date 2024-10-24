UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Для військових запустили онлайн-курси в застосунку Армія+

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У застосунку Армія+ з'явився новий сервіс. Він дозволить військовослужбовцям проходити онлайн-навчання за верифікованими курсами з військової справи.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

За його словами, ця функція допоможе українським бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах.

Наразі в застосунку доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем".

Кожен курс поділений на модулі з уроками, а після кожного модуля передбачений тест для перевірки знань. Після завершення курсу військові складатимуть іспит, що дозволить не просто отримати інформацію, а закріпити її на практиці.

Міністр зазначив, що команда вже працює над розробкою нових курсів, зокрема "Зв’язок на полі бою" та "Психологічна підготовка". 

"Наша мета - забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни. Адже знання - це не лише сила, це можливість зберегти життя та перемогти ворога", - зазначив Умєров. 

Армія+

"Армія+" - це офіційний застосунок, створений військовослужбовцями для потреб Збройних Сил України. Доступ до нього мають виключно чинні військові.

На початковому етапі основною аудиторією є військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту України (ДССТУ). У майбутньому планується розширити доступ до застосунку для всіх підрозділів Сил оборони України.

На початку жовтня в "Армія+" було впроваджено важливе оновлення, яке дозволяє захисникам редагувати дані, які раніше не відображалися у застосунку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рустем УмєровВСУ