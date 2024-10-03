В "Армія+" запустили важливу функцію: про що мова

В "Армія+" з’явилося важливе оновлення для захисників – відтепер вони зможуть редагувати дані, які раніше не відображалися у застосунку.

Застосунок "Армія+" отримав нову функцію, яка дозволяє військовослужбовцям виправляти дані про свою службу. Тепер користувачі можуть відправляти запити на оновлення інформації через застосунок, отримувати номер заявки та відстежувати її статус.

Після запуску "Армія+" деякі військові стикалися з проблемою відсутності даних про їхню службу. Це часто відбувалося через затримки з оцифруванням інформації операторами ТЦК та СП. Раніше для виправлення цих даних необхідно було встановити інший застосунок – "Резерв+".

У Міністерстві оборони України зазначають, що за перші чотири тижні релізу через "Резерв+" понад 60 тисяч військових актуалізували свої дані, але процес був незручним. Тепер же військові можуть робити це через "Армія+", отримуючи зворотний зв’язок та номер заявки.

Як оновити інформацію через "Армія+":

завантажте/оновіть застосунок і авторизуйтеся

якщо інформація в реєстрі відсутня, на екрані з’явиться повідомлення "Ми не знайшли даних про вашу військову службу", тоді натисніть "Я точно чинний військовий"

заповніть форму, вкажіть необхідні дані та надішліть

отримайте номер заявки, завдяки якому ви зможете відстежувати її статус, і очікуйте сповіщення про результат

У Генштабі зазначають, що за півтора місяця роботи "Армія+" у системі авторизувалося понад 270 тисяч військових, було впроваджено 1 тисячу військових частин та подано 7 тисяч електронних рапортів, які мають юридичний статус паперових документів.