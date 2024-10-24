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Для военных запустили онлайн-курсы в приложении Армия+

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В приложении Армия+ появился новый сервис. Он позволит военнослужащим проходить онлайн-обучение по верифицированным курсам по военному делу.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

По его словам, эта функция поможет украинским бойцам получать важные знания даже в полевых условиях.

Сейчас в приложении доступны курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем".

Каждый курс разделен на модули с уроками, а после каждого модуля предусмотрен тест для проверки знаний. После завершения курса военные будут сдавать экзамен, что позволит не просто получить информацию, а закрепить ее на практике.

Министр отметил, что команда уже работает над разработкой новых курсов, в частности "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".  

"Наша цель - обеспечить максимально эффективную подготовку каждого воина к современной войне. Ведь знания - это не только сила, это возможность сохранить жизнь и победить врага", - отметил Умеров. 

Армия+

Армия+ - это официальное приложение, созданное военнослужащими для нужд Вооруженных Сил Украины. Доступ к нему имеют исключительно действующие военные.

На начальном этапе основной аудиторией являются военнослужащие ВСУ и Государственной специальной службы транспорта Украины (ГССТУ). В будущем планируется расширить доступ к приложению для всех подразделений Сил обороны Украины.

В начале октября в Армия+ было внедрено важное обновление, позволяющее защитникам редактировать данные, ранее не отображавшиеся в приложении.

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Рустем УмеровВСУ