Для військових в Україні запровадили новий вид документу: про що йдеться

В Україні набув чинності наказ, який запроваджує нову первинну медичну картку (ПМК), скасовуючи застарілу "форму 100". Це дозволить впровадити електронний облік медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

З 14 лютого 2025 року в Україні вступив в силу наказ, що затверджує нову форму первинної медичної картки (ПМК) та інструкцію щодо її заповнення.

Цей наказ скасовує "форму 100" і вводить електронну версію картки (еПМК), що надасть можливість для зберігання даних в захищеній Медичній інформаційній системі Збройних Сил України (МІС ЗСУ).

Як повідомили, ПМК буде заповнюватися медичними працівниками на догоспітальному етапі надання медичної допомоги. У разі відсутності технічної можливості, картка може бути оформлена у паперовій формі.

Однією з головних переваг нового наказу є створення основи для створення "травма-реєстру", що дозволить агрегувати медичні дані про постраждалих та удосконалювати надання медичної допомоги згідно з НАТО стандартами.

Ключові зміни:

скасування "форми 100";

впровадження електронної медичної картки (еПМК);

інтеграція з Медичної інформаційної системи ЗСУ для зберігання та передачі даних;

впровадження травма-реєстру для покращення надання медичної допомоги.

Основні строки впровадження:

з 14 лютого 2025 року ПМК дозволено використовувати на догоспітальному етапі;

до 14 березня 2025 року всі нормативно-правові акти повинні відповідати вимогам наказу;

до 14 травня 2025 року повинна бути забезпечена технічна можливість ведення даних в МІС ЗСУ;

з 14 травня 2025 року ПМК стане обов’язковим для військових частин Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Запровадження нової форми картки є важливим кроком до удосконалення медичної документації та забезпечення високих стандартів медичної допомоги для військових та цивільних.