Для военных в Украине ввели новый вид документа: о чем идет речь

В Украине вступил в силу приказ, который вводит новую первичную медицинскую карту (ПМК), отменяя устаревшую "форму 100". Это позволит внедрить электронный учет медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрмияInform .

С 14 февраля 2025 года в Украине вступил в силу приказ, утверждающий новую форму первичной медицинской карты (ПМК) и инструкцию по ее заполнению.

Этот приказ отменяет "форму 100" и вводит электронную версию карточки (еПМК), что предоставит возможность для хранения данных в защищенной Медицинской информационной системе Вооруженных Сил Украины (МИС ВСУ).

Как сообщили, ПМК будет заполняться медицинскими работниками на догоспитальном этапе оказания медицинской помощи. В случае отсутствия технической возможности, карта может быть оформлена в бумажной форме.

Одним из главных преимуществ нового приказа является создание основы для создания "травма-реестра", что позволит агрегировать медицинские данные о пострадавших и совершенствовать оказание медицинской помощи согласно НАТО стандартам.

Ключевые изменения:

отмена "формы 100";

внедрение электронной медицинской карты (еПМК);

интеграция с Медицинской информационной системой ВСУ для хранения и передачи данных;

внедрение травма-реестра для улучшения оказания медицинской помощи.

Основные сроки внедрения:

с 14 февраля 2025 года ПМК разрешено использовать на догоспитальном этапе;

до 14 марта 2025 года все нормативно-правовые акты должны соответствовать требованиям приказа;

до 14 мая 2025 года должна быть обеспечена техническая возможность ведения данных в МИС ВСУ;

с 14 мая 2025 года ПМК станет обязательным для воинских частей Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Введение новой формы карты является важным шагом к совершенствованию медицинской документации и обеспечения высоких стандартов медицинской помощи для военных и гражданских.