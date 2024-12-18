Військових попереджають про хакерську атаку: що відомо

Зауважимо, що хакерське угруповання SandWorm є штатним підрозділом російського ГРУ. Раніше СБУ встановила, що саме вони реалізували атаку на "Київстар".

Також відомо, що хакерське угруповання Sandworm, яке пов'язане з росіянами, у жовтні 2022 року провело кібератаку на енергосистему України. Вона збіглася з масованим обстрілом.

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