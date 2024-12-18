Военных предупреждают о хакерской атаке: что известно

В Украине зафиксировали новую кибератаку, направленную на пользователей приложения для военных. Злоумышленники используют фейковые веб-сайты для сбора данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA при Госспецсвязи обнаружила активную атаку, направленную на пользователей приложения для военнослужащих.
Как действуют злоумышленники:
При запуске файла пользователь активирует вредоносную программу, которая:
CERT-UA связывает эту активность с хакерской группой UAC-0002 (SandWorm), которая уже использовала похожие методы в прошлом.
Если вы заметили подозрительную активность, немедленно обратитесь в CERT-UA:
Заметим, что хакерская группировка SandWorm является штатным подразделением российского ГРУ. Ранее СБУ установила, что именно они реализовали атаку на "Киевстар".
Также известно, что хакерская группировка Sandworm, которая связана с россиянами, в октябре 2022 года провела кибератаку на энергосистему Украины. Она совпала с массированным обстрелом.
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