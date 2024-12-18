Военных предупреждают о хакерской атаке: что известно

Заметим, что хакерская группировка SandWorm является штатным подразделением российского ГРУ. Ранее СБУ установила, что именно они реализовали атаку на "Киевстар".

Также известно, что хакерская группировка Sandworm, которая связана с россиянами, в октябре 2022 года провела кибератаку на энергосистему Украины. Она совпала с массированным обстрелом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.