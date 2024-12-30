Для військових і їхніх родин створили єдину платформу "На зв'язку": чим вона корисна

"На зв'язку": що відомо про платформу та її функції

У 61 ОМБр розповіли, що єдина інформаційна платформа "На зв'язку" корисна тим, що містить важливу інформацію для:

військовослужбовців

сімей полонених

сімей зниклих безвісти

сімей загиблих

сімей поранених

сімей звільнених з полону

Уточнюється, що платформа:

була створена Генеральним штабом ЗСУ

містить тематичні розділи

об'єднує перевірені ресурси для юридичної, медичної, психологічної підтримки, навчання, працевлаштування, пільг та іншої допомоги

"Також доступні вакансії для ветеранів, осіб з інвалідністю та звільнених із полону", - додали у Степовій бригаді.

Зазначається також, що платформа побудована на системі постійного зворотнього зв'язку.

Допис 61 ОМБр (скриншот: facebook.com/61opbr)

"Платформа забезпечує служби супроводу актуальними ресурсами, які допомагають здійснювати супровід швидше та ефективніше. Водночас кожен захисник та його родина можуть скористатися всіма перевагами для отримання швидкого доступу до важливої інформації", - наголошується на платформі.

У "На зв'язку" доступні такі розділи:

медичні послуги

корисна інформація

психологічна підтримка

юридична допомога

цифрова мапа знижок

події

каталог курсів

освітні матеріали

пошук вакансій

кар'єрні матеріали

локації

надавачі послуг

Розділи платформи "На зв'язку" (скриншот: nazviazku.zsu.gov.ua)