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Для військових і їхніх родин створили єдину платформу "На зв'язку": чим вона корисна

Платформа "На зв'язку" корисна військовим і їхнім родинам (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні запустили єдину інформаційну платформу "На зв'язку", яка містить важливу інформацію для військовослужбовців і їхніх родин.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу 61-ї окремої механізованої Степової бригади (61 ОМБр) Збройних сил України у Facebook.

"На зв'язку": що відомо про платформу та її функції

У 61 ОМБр розповіли, що єдина інформаційна платформа "На зв'язку" корисна тим, що містить важливу інформацію для:

  • військовослужбовців
  • сімей полонених
  • сімей зниклих безвісти
  • сімей загиблих
  • сімей поранених
  • сімей звільнених з полону

Уточнюється, що платформа:

  • була створена Генеральним штабом ЗСУ
  • містить тематичні розділи
  • об'єднує перевірені ресурси для юридичної, медичної, психологічної підтримки, навчання, працевлаштування, пільг та іншої допомоги

"Також доступні вакансії для ветеранів, осіб з інвалідністю та звільнених із полону", - додали у Степовій бригаді.

Зазначається також, що платформа побудована на системі постійного зворотнього зв'язку.

Допис 61 ОМБр (скриншот: facebook.com/61opbr)

"Платформа забезпечує служби супроводу актуальними ресурсами, які допомагають здійснювати супровід швидше та ефективніше. Водночас кожен захисник та його родина можуть скористатися всіма перевагами для отримання швидкого доступу до важливої інформації", - наголошується на платформі.

У "На зв'язку" доступні такі розділи:

  • медичні послуги
  • корисна інформація
  • психологічна підтримка
  • юридична допомога
  • цифрова мапа знижок
  • події
  • каталог курсів
  • освітні матеріали
  • пошук вакансій
  • кар'єрні матеріали
  • локації
  • надавачі послуг

Розділи платформи "На зв'язку" (скриншот: nazviazku.zsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в "Армія+" запустили нову програму "Плюси" для військових.

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