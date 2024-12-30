Для военных и их семей создали единую платформу "На связи": чем она полезна

В Украине запустили единую информационную платформу "На связи", которая содержит важную информацию для военнослужащих и их семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 61-й отдельной механизированной Степной бригады (61 ОМБр) Вооруженных сил Украины в Facebook.
В 61 ОМБр рассказали, что единая информационная платформа "На связи" полезна тем, что содержит важную информацию для:
Уточняется, что платформа:
"Также доступны вакансии для ветеранов, лиц с инвалидностью и освобожденных из плена", - добавили в Степной бригаде.
Отмечается также, что платформа построена на системе постоянной обратной связи.
Публикация 61 ОМБр (скриншот: facebook.com/61opbr)
"Платформа обеспечивает службы сопровождения актуальными ресурсами, которые помогают осуществлять сопровождение быстрее и эффективнее. В то же время каждый защитник и его семья могут воспользоваться всеми преимуществами для получения быстрого доступа к важной информации", - отмечается на платформе.
В "На связи" доступны следующие разделы:
Разделы платформы "На связи" (скриншот: nazviazku.zsu.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в "Армия+" запустили новую программу "Плюсы" для военных.
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