Військові звання для медиків. Хто може отримати "молодшого лейтенанта" та які умови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП .

Процедура присвоєння військового звання "молодший лейтенант" спростилась для мобілізованих, контрактників та резервістів, які мають психологічну, медичну чи споріднену спеціальність, мають вищу освіту ступеня магістру та сертифікат лікаря-спеціаліста чи професійну кваліфікацію:

"протезист-ортезист",

"технік-протезист-ортезист",

"інженер-технолог-протезист",

"інженер-протезист",

"механік протезноортопедичних виробів".

Це стосується фахівців наступних напрямків:

"Психологія",

"Охорона здоров’я",

"Біологія",

"Хімічна інженерія та біоінженерія",

“Механічна інженерія",

"Виробництво та технологія",

"Фізична культура і спорт",

"Хімічна інженерія та біоінженерія",

"Механічна інженерія”,

"Виробництво та технологія".

Співробітники ТЦК пояснили, що якщо вищезгадані особи, за потреби, пройшли курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, їм можна надати офіцерське звання та призначити на посади офіцерського складу за відповідними напрямами діяльності з урахуванням потреби в офіцерах відповідних спеціальностей.

Також зміни передбачають, що військове звання "молодшого лейтенанта запасу" може бути надано вищевказаним фахівцям “з одночасним розв'язанням питання щодо прийняття їх під час дії воєнного стану на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу або призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та призначення на посади офіцерського складу за відповідними напрямами діяльності, з подальшим проходженням (за потреби) курсу військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з урахуванням потреби в офіцерах відповідних спеціальностей”.