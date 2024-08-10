Воинские звания для медиков. Кто может получить "младшего лейтенанта" и какие условия
После вступления в силу указа президента от №486/2024 упростилась процедура присвоения гражданским медикам воинского звания "младший лейтенант". Эти изменения касается специалистов сразу нескольких направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.
Процедура присвоения воинского звания "младший лейтенант" упростилась для мобилизованных, контрактников и резервистов, имеющих психологическую, медицинскую или родственную специальность, высшее образование степени магистра и сертификат врача-специалиста или профессиональную квалификацию:
- "протезист-ортезист",
- "техник-протезист-ортезист",
- "инженер-технолог-протезист",
- "инженер-протезист",
- "механик протезноортопедических изделий".
Это касается специалистов следующих направлений:
- "Психология",
- "Здравоохранение",
- "Биология",
- "Химическая инженерия и биоинженерия",
- "Механическая инженерия",
- "Производство и технология",
- "Физическая культура и спорт",
- "Химическая инженерия и биоинженерия",
- "Механическая инженерия",
- "Производство и технология".
Сотрудники ТЦК объяснили, что если вышеупомянутые лица при необходимости прошли курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности, им можно присвоить офицерское звание и назначить на должности офицерского состава по соответствующим направлениям деятельности с учетом потребности в офицерах соответствующих специальностей.
Также изменения предполагают, что воинское звание "младшего лейтенанта запаса" может быть присвоено вышеуказанным специалистам “с одновременным решением вопроса о принятии их во время действия военного положения на военную службу по контракту лиц офицерского состава или призыва на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период и назначения на должности офицерского состава по соответствующим направлениям деятельности, с последующим прохождением (при необходимости) курса военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности, с учетом потребности в офицерах соответствующих специальностей”.
Напомним, в начале года мы сообщали, что Минобороны упростило процедуру получения офицерского звания для мобилизованных медиков.
В то же время в прошлом месяце украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что украинским врачам будут присваивать офицерские звания, даже если они не заканчивали военную кафедру.
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