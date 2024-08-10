Воинские звания для медиков. Кто может получить "младшего лейтенанта" и какие условия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП .

Процедура присвоения воинского звания "младший лейтенант" упростилась для мобилизованных, контрактников и резервистов, имеющих психологическую, медицинскую или родственную специальность, высшее образование степени магистра и сертификат врача-специалиста или профессиональную квалификацию:

"протезист-ортезист",

"техник-протезист-ортезист",

"инженер-технолог-протезист",

"инженер-протезист",

"механик протезноортопедических изделий".

Это касается специалистов следующих направлений:

"Психология",

"Здравоохранение",

"Биология",

"Химическая инженерия и биоинженерия",

"Механическая инженерия",

"Производство и технология",

"Физическая культура и спорт",

"Химическая инженерия и биоинженерия",

"Механическая инженерия",

"Производство и технология".

Сотрудники ТЦК объяснили, что если вышеупомянутые лица при необходимости прошли курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности, им можно присвоить офицерское звание и назначить на должности офицерского состава по соответствующим направлениям деятельности с учетом потребности в офицерах соответствующих специальностей.

Также изменения предполагают, что воинское звание "младшего лейтенанта запаса" может быть присвоено вышеуказанным специалистам “с одновременным решением вопроса о принятии их во время действия военного положения на военную службу по контракту лиц офицерского состава или призыва на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период и назначения на должности офицерского состава по соответствующим направлениям деятельности, с последующим прохождением (при необходимости) курса военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности, с учетом потребности в офицерах соответствующих специальностей”.