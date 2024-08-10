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Воинские звания для медиков. Кто может получить "младшего лейтенанта" и какие условия

Украина, Суббота 10 августа 2024 15:21
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Воинские звания для медиков. Кто может получить "младшего лейтенанта" и какие условия Фото: кто и при каких условиях может получить звание младшего лейтенанта (facebook.com_OOTCKSP)
Автор: Карина Левицкая

После вступления в силу указа президента от №486/2024 упростилась процедура присвоения гражданским медикам воинского звания "младший лейтенант". Эти изменения касается специалистов сразу нескольких направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Процедура присвоения воинского звания "младший лейтенант" упростилась для мобилизованных, контрактников и резервистов, имеющих психологическую, медицинскую или родственную специальность, высшее образование степени магистра и сертификат врача-специалиста или профессиональную квалификацию:

  • "протезист-ортезист",
  • "техник-протезист-ортезист",
  • "инженер-технолог-протезист",
  • "инженер-протезист",
  • "механик протезноортопедических изделий".

Это касается специалистов следующих направлений:

  • "Психология",
  • "Здравоохранение",
  • "Биология",
  • "Химическая инженерия и биоинженерия",
  • "Механическая инженерия",
  • "Производство и технология",
  • "Физическая культура и спорт",
  • "Химическая инженерия и биоинженерия",
  • "Механическая инженерия",
  • "Производство и технология".

Сотрудники ТЦК объяснили, что если вышеупомянутые лица при необходимости прошли курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности, им можно присвоить офицерское звание и назначить на должности офицерского состава по соответствующим направлениям деятельности с учетом потребности в офицерах соответствующих специальностей.

Также изменения предполагают, что воинское звание "младшего лейтенанта запаса" может быть присвоено вышеуказанным специалистам “с одновременным решением вопроса о принятии их во время действия военного положения на военную службу по контракту лиц офицерского состава или призыва на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период и назначения на должности офицерского состава по соответствующим направлениям деятельности, с последующим прохождением (при необходимости) курса военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности, с учетом потребности в офицерах соответствующих специальностей”.

Напомним, в начале года мы сообщали, что Минобороны упростило процедуру получения офицерского звания для мобилизованных медиков.

В то же время в прошлом месяце украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что украинским врачам будут присваивать офицерские звания, даже если они не заканчивали военную кафедру.

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