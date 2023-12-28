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Військові ЗСУ відбили втрачену позицію під Авдіївкою (відео)

Фото: військові ЗСУ повернули втрачену позицію (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України повернули втрачену раніше позицію на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ Збройні сили України.

"Чотири наших піхотинці відбили раніше втрачену позицію на Авдіївському напрямку", - повідомили в Сухопутних військах.

За даними військових, в результаті вдалої операції, двох окупантів знищено, ще четверо поповнили обмінний фонд України. 

 

Варто зауважити, що зі сторони України ця операція пройшла без втрат.

Ситуація на Авдіївському напрямку 

В Генштабі повідомили, що за минулу добу на Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 11 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, марно намагався прорвати оборону наших військ.

Нагадаємо також, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 356 670 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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