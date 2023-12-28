RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные ВСУ отбили утраченную позицию под Авдеевкой (видео)

Фото: военные ВСУ вернули утраченную позицию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины вернули утраченную ранее позицию на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутные войска Вооруженные силы Украины.

"Четыре наших пехотинца отразили ранее утраченную позицию на Авдеевском направлении", - сообщили в Сухопутных войсках.

По данным военных, в результате удачной операции, два оккупанта уничтожены, еще четверо пополнили обменный фонд Украины.

Следует заметить, что со стороны Украины эта операция прошла без потерь.

Ситуация на Авдеевском направлении

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки на Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 11 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, тщетно пытался прорвать оборону наших войск.

Напомним также, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 356 670 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
АвдеевкаДонбассВойна России против Украины