Військові ЗСУ відбили ворожі штурми на п'яти напрямках, - Генштаб

Війська РФ за минулу добу завдали 29 авіаційних та 4 ракетних ударів по Донецькій області. Крім того, інтервенти здійснили 100 обстрілів із РСЗВ.

Внаслідок ворожих атак та обстрілів є поранені мирні жителі, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки, зазначили у військовому командуванні.

Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України, додали в Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка - без істотних змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує інженерне обладнання території у прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ.

"Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Сеньківка, Єліне, Гай та Леонівка Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ходине та Атинське на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Амбарне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне і Кам'янка Харківської області". - йдеться у зведенні.

На Лиманському напрямі загарбники намагаються покращити тактичне становище. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямі н.п. Гряниківка, Масютівка, Невське, Кремінна, Білогорівка, Спірне та Федорівка.

Також противник обстрілював з артилерії понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Гряниківки, Масютівки, Кислівки, Піщаного і Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки, Невського і Кузьминого у Луганській області.

На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмових дій, при цьому військові ЗСУ відбили численні атаки в районах н.п. Залізнянське, Парасковіївка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка та Іванівське.

Ворог обстріляв 19 населених пунктів, зокрема, постраждала Васюківка, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Озарянівка, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії у напрямках Кам'янки, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Ворожі обстріли, зокрема, зазнали районів н.п. Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках інтервенти вели оборонні дії, вели обстріли понад 30 н.п., серед них - Золота Балка, Качкарівка, Каїри, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Інгулець, Молодіжне, Інженерне та Херсон.

"В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої та окупованої території Донецької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів. Так, зокрема, у Володимирівці повністю заборонено в'їзд громадянам без реєстрації. Встановлено блокпости, місцевим жителям заборонено пересування вулицями", - йдеться у зведенні.