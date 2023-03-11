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Военные ВСУ отразили вражеские штурмы на пяти направлениях, - Генштаб

Фото: український військовий (facebook.com/MinistryofDefence.ua)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили более 100 атак врага на этих отрезках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ.

Войска РФ за прошедшие сутки нанесли 29 авиационных и 4 ракетных удара по Донецкой области. Кроме того, интервенты произвели 100 обстрелов из РСЗО.

В результате вражеских атак и обстрелов есть раненые мирные жители, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома, отметили в военном командовании.

Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины, добавили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ.

"Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка, Елино, Гай и Леоновка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ходыно и Атинское на Сумщине и Стрелке, Старице, Огурцово, Амбарное, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Каменка Харьковской области". - говорится в сводке.

На Лиманском направлении захватчики пытаются улучшить тактическое положение. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении н.п. Гряниковка, Масютовка, Невское, Кременная, Белогоровка, Спорное и Федоровка.

Также противник обстреливал из артиллерии более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Масютовки, Кисловки, Песчаного и Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки, Невского и Кузьминого в Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия, при этом военные ВСУ отразили многочисленные атаки в районах н.п. Железнянское, Парасковеевка, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка и Ивановское.

Враг обстрелял 19 населенных пунктов, в частности, пострадала Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Озаряновка, Александро-Шультино, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Вражеским обстрелам, в частности, подверглись районам н.п. Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тонечко, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях интервенты вели оборонные действия, вели обстрелы по более 30 н.п., среди них - Золотая Балка, Качкаровка, Каиры, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Ингулец, Молодежное, Инженерное и Херсон.

"В отдельных населенных пунктах временно занятой и оккупированной территории Донецкой области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей. Так, во Владимировке полностью запрещен въезд гражданам без регистрации. Установлены блокпосты, местным жителям запрещено передвижение по улицам", - говорится в сводке.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали об атаке украинскими бойцами позиции вражеского ЗРК.

Также сообщалось, что 10 марта военные ВСУ уничтожили два логистических центра, а также три склада с вооружением оккупантов.

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