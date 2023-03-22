Військові ЗСУ відбили 114 атак оккупантів, знищили РЛС та 2 ЗРК, - Генштаб

Російські окупанти не відмовляються від своєї тактики ігнорування законом та звичаїв війни, і обстрілюють населені пункти, об'єкти критичної інфраструктури в Україні.

Так, минулої доби загарбники завдали 10 ракетних і 32 авіаційних ударів, а також здійснили 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об'єктах, зазначають у військовому командуванні.

Загроза завдання ударів залишається по всій території України, додали в Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка - без істотних змін, формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Керівництво Білорусі продовжує підтримувати збройну агресію РФ, надає свою інфраструктуру для підготовки підрозділів супротивника. Зберігається військова присутність противника у прикордонних районах.

Інтервенти минулої доби обстріляли райони населених пунктів Хрінівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Попівка на Сумщині та Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати оборону ЗСУ. Війська РФ вели безуспішні наступальні дії у районах н.п. Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе.

Також противник обстріляв з артилерії райони н.п. Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка - Луганської; Торське, Спірне та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку російські загарбники продовжують вести наступальні дії, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Воїни ЗСУ цілодобово відбивали численні атаки супротивника в районах н.п. Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Кліщіївка та Майорськ.

Окупанти обстріляли н.п.Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках війська РФ здійснювали безуспішні наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар'їнки та Побєди. Крім того, майже 20 невдалих спроб наступу здійснено ворогом у районі Мар'їнки.

Противник обстрілював н.п. Ласточкине, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар у Донецькій області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська обороняються. При цьому окупанти обстрілювали райони н.п. Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське - Запорізької, а також Херсон, Берислав, Понятівка, Дар'ївка та Антонівка

Минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. Військові ЗСУ збили 15 ворожих БПЛА різних типів, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційну станцію та "один інший важливий об'єкт противника", розповіли в Генштабі.