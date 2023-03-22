Военные ВСУ отразили 114 атак окупантов, уничтожили РЛС и 2 ЗРК, - Генштаб

Российские оккупанты не отказываются от своей тактики игнорирования законом и обычаев войны, и обстреливают населенные пункт, объекты критической инфраструктуры в Украине.

Так, за минувшие сутки захватчики нанесли 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам, отмечают в военном командовании.

Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины, добавили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не выявлено. Руководство Белоруси продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ, предоставляет свою инфраструктуру для подготовки подразделений противника. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных районах.

Интервенты за прошедшие сутки обстреляли районы населенных пунктов Хреновка и Михальчина Слобода в Черниговской области; Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Поповка в Сумской области; Басове, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Волчанск и Большой Бурлук в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать оборону ВСУ. Войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах н.п. Кременная, Диброва, Белогоровка и Веселое.

Также противник обстрелял из артиллерии районы н.п. Красное Первое, Двухлетняя, Масютовка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка - Луганской, а также Торское, Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении российские захватчики продолжают вести наступательные действия, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Воины ВСУ круглосуточно отражали многочисленные атаки противника в районах н.п. Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Клищиевка и Майорск.

Оккупанты обстреляли н.п. Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях войска РФ совершали безуспешные наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы. Кроме того, почти 20 неудачных попыток наступления были предприняты врагом в районе Марьинки.

Противник обстреливал н.п. Ласточкино, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар в Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях российские войска обороняются. При этом оккупанты обстреливали районы н.п. Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское - Запорожской, а также Херсон, Берислав, Понятовка, Дарьевка и Антоновка.

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Военные ВСУ сбили 15 вражеских БПЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и "один другой важный объект противника", рассказали в Генштабе.