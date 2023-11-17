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Військові ЗСУ вдарили з HIMARS по російським вантажівкам з боєприпасами (відео)

Україна, П'ятниця 17 листопада 2023 17:25
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Військові ЗСУ вдарили з HIMARS по російським вантажівкам з боєприпасами (відео) Фото: військові ЗСУ продовжують вибивати противника (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України вдарили по російським вантажівкам, що перевозили боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ ЗС України.

За даними Сухопутних військ ЗСУ, аеророзвідка 43 ОАБр спільно з HIMARS вдало "відпрацювали" по скупченню російських вантажівок з боєприпасами.

Ситуація на фронті

Майже півтора місяця тому окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Хоч останніми днями росіяни послабили атаки, але ЗСУ очікують на нову хвилю штурмів найближчим часом.

Крім того, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку. Але наші захисники тримають оборону.

За даними ISW, українські війська наступають у Запорізькій області. ЗСУ вдалося відбити декілька позицій, зокрема, просунулися у районі Роботиного.

Протягом минулої доби, 16 листопада, українські військові ліквідували ще 1140 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 316 760 одиниць особового складу.

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