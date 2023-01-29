Військові ЗСУ пройшли бойове злагодження на півдні України (фото)

Сьогодні, 29 січня, бійці 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького пройшли бойове злагодження на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства оборони України в Telegram.

За даними Міноборони, під час навчань відпрацьовувались різні завдання, зокрема: розвідка;

ведення бойових дій в умовах міста;

штурм позицій ворога. "Наша бригада ударна, бойова. Кожен день тренуємось, бо знаємо, що зовсім скоро знову нищити ворогів", – коментує навчання інструктор Дмитро.