Військові ЗСУ пройшли бойове злагодження на півдні України (фото)
Фото: військові ЗСУ пройшли бойове злагодження на півдні України (АрміяInform)
Сьогодні, 29 січня, бійці 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького пройшли бойове злагодження на півдні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства оборони України в Telegram.
За даними Міноборони, під час навчань відпрацьовувались різні завдання, зокрема:
- розвідка;
- ведення бойових дій в умовах міста;
- штурм позицій ворога.
"Наша бригада ударна, бойова. Кожен день тренуємось, бо знаємо, що зовсім скоро знову нищити ворогів", – коментує навчання інструктор Дмитро.
Нагадаємо, сьогодні Генштаб показав нові фото з навчань ЗСУ в Британії.
Раніше ми повідомляли, що днями в Литві закінчились навчання першої мінометної групи військових ЗСУ.
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