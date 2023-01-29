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Военные ВСУ прошли боевое согласование на юге Украины (фото)

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Украина, Воскресенье 29 января 2023 22:16
Военные ВСУ прошли боевое согласование на юге Украины (фото) Фото: военные ВСУ прошли боевое согласование на юге Украины (АрмияInform)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 января, бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского прошли боевое согласование на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

По данным Минобороны, во время учений отрабатывались разные задачи, в частности:

  • разведка;
  • ведение боевых действий в условиях города;
  • штурм позиций врага.

"Наша бригада ударная, боевая. Каждый день тренируемся, потому что знаем, что совсем скоро снова уничтожать врагов", – комментирует учения инструктор Дмитрий.

Напомним, сегодня Генштаб показал новые фото по учениям ВСУ в Британии.

Ранее мы сообщали, что на днях в Литве закончились учения первой минометной группы военных ВСУ.

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