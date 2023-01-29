Военные ВСУ прошли боевое согласование на юге Украины (фото)

Сегодня, 29 января, бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского прошли боевое согласование на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

По данным Минобороны, во время учений отрабатывались разные задачи, в частности: разведка;

ведение боевых действий в условиях города;

штурм позиций врага. "Наша бригада ударная, боевая. Каждый день тренируемся, потому что знаем, что совсем скоро снова уничтожать врагов", – комментирует учения инструктор Дмитрий.