Бійці ГУР показали, як FPV-дронами "розбирають" бліндажі з окупантами (відео)

Українські розвідники знищили бліндажі з російськими окупантами за допомогою FPV-дронів. Також під ударами безпілотників опинилися два склади з боєприпасами та обладнана позиція ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України у Харківській області "розбирають" укріплення ворога, підривають польові склади боєприпасів та мінусують російських загарбників", - йдеться в дописі під відео. У результаті вдалого застосування 10 FPV-дронів розвідники знищили: 3 бліндажі;

2 склади БК;

1 обладнану позицію противника. Також ворог зазнав втрат серед особового складу - четверо окупантів ліквідовано, ще один загарбник зазнав поранень.

