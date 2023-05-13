Військові ЗСУ показали фрагменти жорсткого бою під час штурму в Донецькій області

"Вигризаючи кожен клаптик землі у ворога, під обстрілами артилерії наші воїни відважно знищують окупанта. Пишаємось кожним, честь", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні українські військові в Херсонській області знищили два безпілотники РФ.

До того ж ми показували, як українські військові за допомогою артилерії знищили позиції міномета російських окупантів в Донецькій області..

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