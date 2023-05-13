Українські військові в Херсонській області знищили два безпілотники РФ
Збройні сили України в Херсонській області знищили два російські безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" у Facebook.
"13 травня у Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російські безпілотники", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, військові ліквідували розвідувальний БпЛА "Орлан-10" та ударний БпЛА типу "Ланцет".
Нагадаємо, сьогодні вночі у більшості областей України пролунала повітряна тривога. Російські окупанти вдалися до нічних ударів по наших містах.
За даними Повітряних сил, під час нічної атаки ворог застосував проти України 21 "Шахед", 17 з яких було збито нашою ППО. В тому ж числі були знищені всі цілі, що летіли до нашої столиці.
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