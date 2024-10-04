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Військові знищили польовий склад боєкомплектів РФ на Бахмутському напрямі (відео)

Фото: віййськові розбили ворожий склад (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові вже кілька років відбивають російська атаки на Бахмутському напрямку. Цього разу бійці "Холодного Яру" знищили ворожий склад боєкомплектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ Збройних сил України.

"Знатний бабах в окупантів на Бахмутському напрямі", - зауважили в Сухопутних військах ЗСУ.

За даними військових, на відео можна побачити чудову командну роботу у виконанні пілотів ББпС Black Raven 93-ї бригади "Холодний Яр".

 

Вдало виконана операція призвела до виявлення та знищення польового складу боєкомплектів.

Ситуація на фронті станом на 4 жовтня

РБК-Україна вже повідомляло, що згідно зі звітом Інституту вивчення війни на фронті в Україні фіксується просування російських окупантів на південь від Сіверська та на схід і південний схід від Покровська в Донецькій області.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ розповів про втрати ворога на фронті станом на сьогодні.

Крім того, сьогодні Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі у Воронезькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Збройні сили УкраїниБахмутВійна Росії проти УкраїниОкупанти