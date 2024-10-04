Військові знищили польовий склад боєкомплектів РФ на Бахмутському напрямі (відео)

Ситуація на фронті станом на 4 жовтня

РБК-Україна вже повідомляло, що згідно зі звітом Інституту вивчення війни на фронті в Україні фіксується просування російських окупантів на південь від Сіверська та на схід і південний схід від Покровська в Донецькій області.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ розповів про втрати ворога на фронті станом на сьогодні.

Крім того, сьогодні Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі у Воронезькій області.

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